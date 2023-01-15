سوق الصكوك والسندات السعودية ترتفع 1% في 9 أيام.. أفضل بداية سنوية

سجلت سوق الدين السعودية أفضل بداية سنوية لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بمقدار 1%، خلال الأيام التسعة الأولى من يناير الجاري، وذلك وسط استفادة الأوراق المالية من انعكاس انخفاض عوائد السندات الأميركية بطريقة إيجابية.

وبدأت السوق الحاضنة للسندات والصكوك 2023 عند 930.34 نقطة، لتبلغ خلال تسعة أيام مستويات 939.05 نقطة. وغير معروف إذا ما كانت السوق ستحافظ على هذه المستويات أو أنها ستتخلى عنها، حيث قد يسهم ضعف أحجام التداولات في التأثير على أداء المؤشر.

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في الإطار ذاته، بلغ إجمالي قيمة إصدارات المنطقة الخليجية من أدوات الدين المقومة بالعملات الصعبة خلال 2022 نحو 39.8 مليار دولار، وفق صحيفة "الاقتصادية".

في حين بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يصل إلى 55.2 مليار دولار عن الفترة نفسها.

إلى ذلك، يترقب المستثمرون أول إصدارات الحكومة السعودية من الصكوك المقومة بالريال، حيث دأبت السعودية بعقد مزادات شهرية منذ 2017 لطرح الصكوك الحكومية أمام المستثمرين. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.

من ناحية أخرى، فوتت معظم جهات الإصدار الخليجية نافذة الإصدار، التي توفرت في الأسبوعين الأولين من يناير، وذلك وسط وصول قيمة إصدارات الدين العالمية إلى 185.2 مليار دولار في أول أسبوع فقط.