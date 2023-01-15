اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خسائر العملات المشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار.. و"بيتكوين" فوق 20 ألفا

حجم التداولات يرتفع 80% خلال آخر 24 ساعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقر سعر بيتكوين اليوم الأحد، فوق مستوى 20000 دولار، بعد تجاوزه لأول مرة منذ أكثر من شهرين في تعاملات السبت.

وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما خققت مكاسب بنسبة 7.8%، إلى 20853 دولاراً.

وأضافت بيتكوين مكاسب بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 يناير.

"بيتكوين" تقفز فوق 18 ألف دولار.. وخبير تشفير يحذر! قصص اقتصادية بيتكوين "بيتكوين" تقفز فوق 18 ألف دولار.. وخبير تشفير يحذر!

وارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً يوم السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.

على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"نيويورك تايمز" تكشف خطة روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية "نيويورك تايمز" تكشف خطة روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط