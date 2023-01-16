الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قطاع الرعاية الصحية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية التي ساعدت المؤشر الرئيسي على مواصلة مكاسبه الكبيرة حتى الآن في العام الجديد، في حين حلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بالقرب من مستوى قياسي مرتفع.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مدعوما بصعود أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8%.

مادة اعلانية

وصعدت أسهم شركات أدوية مثل كونينكليكي فيليبس ونوفو نورديسك بأكثر من 2% لكل منهما، بحسب "رويترز".

وارتفع المؤشر الأوروبي 6.6% منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئا الآمال في ركود أكثر اعتدالا من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% إلى 7852.84، مقتربا قليلا من مستوى قياسي مرتفع يبلغ 7903.50.

وأثر الأداء الضعيف لأسهم شركات كبرى مثل (إل.في.إم.إتش) وهيرميس إنترناشيونال على مؤشر ستوكس 600 اليوم الاثنين.

أعلنت شركة تيمينوس السويسرية للبرمجيات المالية ارتفاع سهمها بـ 5.4%، بعد أن ترك رئيسها التنفيذي ماكس شوارد منصبه في الشركة التي كانت تتعرض لضغوط من مساهمين.

وارتفع سهم ماركس أند سبنسر 0.8%، بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية للملابس والأغذية عن خططها لفتح 20 متجرا جديدا في العام المالي 2023-2024، كجزء من استثمار بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (587 مليون دولار) في متاجرها.