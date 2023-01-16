البنك المركزي: الأجانب ضخوا 925 مليون دولار في مصر منذ 11 يناير

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين، إن سوق الصرف تفاعلت إيجابا مع الخفض الأخير للجنيه، مضيفا أنه شهد رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بلغت 925 مليون دولار منذ 11 يناير/كانون الثاني.

وتراجع الجنيه المصري لمستوى 32.20 مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي من 27.60 عند بداية التداولات، لكنه ارتد منذ ذلك الحين إلى 29.65 مقابل الدولار.

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وفي بداية العام كان الدولار عند أقل من 25 جنيها. وحتى مارس/آذار من العام الماضي كان يتم الحفاظ على الجنيه مستقرا عند أقل من 16 مقابل الدولار، أي أقوى بنحو 50% من قيمته الحالية.

وتعمل مصر على تحرير سعر الصرف أمام الدولار على قفزات بهدف الوصول لتعويم كامل للعملة كما تعهدت بذلك لصندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ أن أضرت الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وفاقمت كلفة استيراد السلع الأساسية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.