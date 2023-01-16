مؤشر السوق الأول في الكويت يغلق مرتفعاً بـ 1.6%

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، اليوم الاثنين، مرتفعا بـ 1.57%، بينما صعدت المؤشرات الأخرى بنسب أقل. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.27% والسوق الرئيسي بـ 0.23%، ومؤشر السوق العام بـ 1.3%.

قال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز، إن ما حدث اليوم هو "ارتدادة فنية" تمت على كثير من الأسهم التي تعتبر "مفاتيح" للسوق الأول بعد هبوطها خلال الجلسات الماضية.

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وأضاف: "هناك سيولة دخلت السوق وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر الماضية. هذه الجلسة هي أفضل أداء إيجابي للسوق في 2023".

وتوقع الشخص أن تتأثر البورصة خلال الأيام المقبلة بالشائعات والتكهنات حول النتائج السنوية التي اقترب موعد إعلانها، معتبرا أن قطاع البنوك سيكون أكثر المتأثرين بهذه الأخبار والشائعات.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة 74.9 مليون دينار، وعدد الأسهم 211.5 مليون سهم.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.1%، وبنك الكويت الوطني 1.3%، وزين 1.1%، وأجيليتي 3.4%، والوطنية العقارية 3%، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 4.6%.

في المقابل، هبطت أسهم شركة طيران الجزيرة 1.5%، والمتكاملة القابضة 1.35%، وبرقان لحفر الآبار (آبار) 3.5%، وبيت الطاقة 3.7%، وبيت الاستثمار الخليجي 4.65%.