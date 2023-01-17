أسهم أوروبا تستقر بعدما أثارت بيانات صينية مخاوف إزاء الاقتصاد
استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى في 9 أشهر في الجلسة السابقة
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو سنوي في نحو 50 عاما مكاسب أسهم شركات الصناعة.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى في 9 أشهر في الجلسة السابقة.
وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام، وفق رويترز.
ونزل سهم إتش.إس.بي.سي 1% وانخفض سهم برودينشيال 0.4% وهي من الأسهم المالية المنكشفة على الصين.
وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد مثل يونيلفر ودانون بأكثر من 1%.
وهوى سهم منصة تي.إتش.جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة 8% بعد إصدار الشركة تحذير من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله.
وصعد سهم هايز بي.إل.سي 0.6% بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني.
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