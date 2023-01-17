علي بابا
استثمار رئيس "غيم ستوب" في "علي بابا" يقفز بأسهمها
زادت قيمته السوقية بأكثر من 140 مليار دولار
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أضاف الاستثمار الأخير للمستثمر الناشط ورائد الأعمال الكندي، ريان كوهن- الذي أسس شركة التجارة الإلكترونية Chewy في 2011 ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة غيم ستوب- في مجموعة علي بابا زخما للسهم الذي زادت قيمته السوقية بأكثر من 140 مليار دولار.
وقفزت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3% في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تقرير يفيد بأن كوهن استحوذ على حصة تبلغ مئات الملايين من الدولارات في النصف الثاني من العام الماضي.
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وبحسب المحللين فإن استثمار كوهن، في السهم سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السهم وفي السوق الصينية.
ويتوقع المحللون أن سهم علي بابا المدرج في هونغ كونغ سيسجل مكاسب بـ23% على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة، بعد أن ارتفع بنسبة 85% منذ أكتوبر الماضي.
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