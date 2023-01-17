اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علي بابا

استثمار رئيس "غيم ستوب" في "علي بابا" يقفز بأسهمها

زادت قيمته السوقية بأكثر من 140 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أضاف الاستثمار الأخير للمستثمر الناشط ورائد الأعمال الكندي، ريان كوهن- الذي أسس شركة التجارة الإلكترونية Chewy في 2011 ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة غيم ستوب- في مجموعة علي بابا زخما للسهم الذي زادت قيمته السوقية بأكثر من 140 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3% في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تقرير يفيد بأن كوهن استحوذ على حصة تبلغ مئات الملايين من الدولارات في النصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب المحللين فإن استثمار كوهن، في السهم سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السهم وفي السوق الصينية.

ويتوقع المحللون أن سهم علي بابا المدرج في هونغ كونغ سيسجل مكاسب بـ23% على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة، بعد أن ارتفع بنسبة 85% منذ أكتوبر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟ تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط