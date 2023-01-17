الأسهم الأميركية تهبط بعد أرباح دون المتوقع لـ"غولدمان ساكس"

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة، أي 0.23%، إلى 34222.32 نقطة عند الفتح.

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وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01% إلى 3999.09 نقطة.

بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة، أو 0.08%، إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.