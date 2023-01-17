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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

الأسهم الأميركية تهبط بعد أرباح دون المتوقع لـ"غولدمان ساكس"

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة، أي 0.23%، إلى 34222.32 نقطة عند الفتح.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01% إلى 3999.09 نقطة.

هبوط قوي لأرباح "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" في الربع الرابع شركات بنوك هبوط قوي لأرباح "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" في الربع الرابع

بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة، أو 0.08%، إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.

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