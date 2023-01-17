وول ستريت
الأسهم الأميركية تهبط بعد أرباح دون المتوقع لـ"غولدمان ساكس"
انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة، أي 0.23%، إلى 34222.32 نقطة عند الفتح.
مادة اعلانية
وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01% إلى 3999.09 نقطة.
بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة، أو 0.08%، إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.
اقرأ أيضاً
-
وزير الصناعة للعربية: 32 مليار دولار استثمارات قطاع التعدين السعودي في 2022قال وزير الصناعة بندر الخريف، إن السعودية تفاوض أكبر شركات الأدوية العالمية لبناء قدرات في المملكة.وأضاف الخريف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على ... جرس الإغلاق
-
أسواق الخليج تقتفي أثر نظيراتها العالمية وسط مخاوف من الركود بعد بيانات صينيةأسهم الإمارات ترتفع أسواق المال
-
"هيرميس" المصرية تبدأ في عمليات التخارج من سوقي باكستان والأردنالمجموعة تعلن وصولها لمرحلة متقدمة من المفاوضات للتخارج من أحد الأسواق الأخرى شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية