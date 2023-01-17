الجدعان: عملات البنوك المركزية الرقمية بالدول النامية قد تتيح شبكة أمان اجتماعي

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن مخاطر عدة ترافق العملات المشفرة مثل كيفية التعامل مع غسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

وأشار الجدعان خلال جلسة شارك فيها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تحت شعار: المؤسسات المالية تبتكر تحت الضغط، إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول النامية قد تكون أداة لتوفير شبكة أمان اجتماعي.

مادة اعلانية

وأضاف: "أعتقد أن كلاً من المبتكرين من القطاع الخاص سواء كانت البنوك التقليدية أو شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم الخدمات المالية سيحتاجون إلى التفكير في الأشياء الأساسية: كيف سنتعامل مع غسيل الأموال؟ وكيف سنتعامل مع تمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة التي تستخدم هذه التقنيات للتحايل على الإطار التنظيمي والقواعد الحكومية؟".

"أيضا عندما نتحدث عن العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات التي ترعاها الحكومة، أعتقد أن موضوع الخصوصية يأتي إلى الواجهة"، تبعاً للجدعان.

وتابع: "في اللحظة التي تتعامل فيها مع العملات الرقمية والعملات التي ترعاها الحكومة، عليك أن تدرك أنك توافق على خسارة جزء من الخصوصية للجهة المقدمة لهذه الخدمات والتي تحتفظ بالبيانات التي تحصل عليها من استخدامك لهذه العملات".

"بالنسبة لي، أعتقد أن العملات الرقمية للبنوك المركزية على الأقل في الدول النامية ستكون أداة رائعة لتوفير شبكة أمان اجتماعي"، تبعاً للجدعان.