الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب مجددا، مقتربة من مستوى 1900 دولار، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين، وفق "رويترز".

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1912.60 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

قال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: "توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء".

ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.13 دولار.

وقال كيديا: "نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023، مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات".

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1754.38 دولار.