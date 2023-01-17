اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

الآمال بإبطاء الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أسعار الذهب مجددا، مقتربة من مستوى 1900 دولار، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين، وفق "رويترز".

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1912.60 دولار.

رؤساء تنفيذيون واقتصاديون يحذرون من دافوس: استعدوا لركود اقتصادي! قصص اقتصادية اقتصاد رؤساء تنفيذيون واقتصاديون يحذرون من دافوس: استعدوا لركود اقتصادي!

صعد مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

قال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: "توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء".

ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.13 دولار.

وقال كيديا: "نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023، مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات".

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1754.38 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟ هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط