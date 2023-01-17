"مياه الجوف" تعتزم طرح صكوك إجارة مقومة بالريال

أعلنت شركة مصنع مياه الجوف الصحية عن عزمها طرح صكوك إجارة مقومة بالريال السعودي ضمن برنامج (صكوك الإجارة)، وذلك لدعم التوسعات الرأسمالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بتعيين شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك.

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وأضافت أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأشارت إلى أن طرح الصكوك مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.