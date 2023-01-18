أسعار الذهب تواصل تراجعها مع صعود الدولار

واصلت أسعار الذهب تراجعها، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1902.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش.

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1906 دولارات، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، وفقا لـ"رويترز".

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل أسواق المعادن في "ماريكس"، إدوارد مير: "سيكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب.. لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقا داخل نطاق ضيق".

وأضاف: "سينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية، وإذا استمرت الأمور في اتجاه أن التضخم ينخفض وأن أسعار الفائدة ستنخفض، فسيكون الذهب في صعود".

ويستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.90 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.6% إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1740.3 دولار.

