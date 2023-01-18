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بورصة Euronext (فرانس برس)
بورصة Euronext (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بدعم من تقارير أرباح

صوب تسجيل أطول فترة مكاسب متصلة منذ نوفمبر 2021

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع تلقي شهية المخاطرة دعما من مجموعة تقارير إيجابية لأرباح الشركات، ليتجه المؤشر الأوروبي صوب تسجيل أطول فترة مكاسب متصلة منذ نوفمبر 2021.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، مدعوما بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، بحسب "رويترز".

وقفز سهم إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لأشباه الموصلات 7.7%، بعد تسجيل أرباح في الربع الأخير من العام فاقت توقعاتها بدعم من تحسن أوضاع سلاسل الإمداد وزيادة معالجة الأعمال المتراكمة.

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ارتفع المؤشر الأوروبي بقرابة 7.5% في بداية قوية للعام، مدعوما بآمال تعافي الاقتصاد الصيني، وتخفيف ضغوط الأسعار وانخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وتنامي التوقعات بركود أقل من المتوقع.

وارتفع سهم ريتشمونت للسلع الفاخرة 2.4%، بعد تحقيق الشركة مبيعات فصلية أعلى مع عودة السائحين إلى أوروبا واليابان.

وصعد سهم جاست إيت تيك أواي، أكبر شركة أوروبية لتوصيل الطعام، 14.2%، بعدما أكدت الشركة أن أولويتها ستكون للربحية أكثر من النمو على الرغم من تراجع الطلبات في الربع الأخير.

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