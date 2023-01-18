الين يهوي بعد تمسك "المركزي" الياباني بسياسة التيسير الفائق

انخفض الين الياباني، اليوم الأربعاء، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما خيب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تبني البنك مزيدا من التعديلات في سياسته.

وفاجأ بنك اليابان المركزي، السوق الشهر الماضي برفع سقفه على عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.5% من 0.25%، مضاعفا النطاق الذي يسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر.

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ومنذ ذلك الحين، انتشرت تكهنات بأن بنك اليابان من المرجح أن يعدل سياسته التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.

وتراجع الين الياباني 2.06% مقابل الدولار عند 130.80 للدولار اليوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الملاذ الآمن الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.352% إلى 102.750.

وتكبد الين خسائر كبيرة، إذ صعد اليورو أمامه 2% إلى 141.1 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 2% إلى 160.71 ين.

وزاد الدولار الأسترالي 2.2%، فيما صعد الدولار السنغافوري 1.9% أمامه.

ومقابل الدولار الأميركي، سجل الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2261 دولار، بانخفاض 0.22% خلال اليوم، في حين انخفض اليورو 0.12% إلى 1.0775 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.700 دولار، فيما زاد الدولار النيوزيلندي 0.45% إلى 0.646 دولار.