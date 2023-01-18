وول ستريت
وول ستريت ترتفع بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية
ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت يعزز مكاسب مؤشر ناسداك المجمع
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية "وول ستريت" مرتفعة اليوم الأربعاء بعدما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول لانتعاش الآمال في تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقدار زيادات أسعار الفائدة، بينما عزز ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت المؤشر ناسداك.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 75.84 نقطة، أي 0.68%، إلى 11170.95 نقطة عند الفتح.
مادة اعلانية
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.64 نقطة، أي 0.11%، إلى 33948.49 نقطة، وفق رويترز.
بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 11.28 نقطة، أي 0.28% إلى 4002.25 نقطة عند الفتح.
اقرأ أيضاً
-
"مورغان ستانلي": الأسهم الأوروبية ستتفوق على مثيلاتها في أميركابنك أوف أميركا: الأسهم الأوروبية لا تعكس بالكامل حقيقة الوضع الاقتصادي قصص اقتصادية
-
مصر ترفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيهاًأكد أن دعم القمح للعام المالي الحالي سيصل إلى 95 مليار جنيه اقتصاد
-
وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تستفيد من قطاعات غير تقليدية لتوفير الوظائفالإبراهيم لوكالة رويترز: "وصلنا إلى 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص هذا العام وهو رقم قياسي مرتفع" اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية