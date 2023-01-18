وول ستريت ترتفع بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية "وول ستريت" مرتفعة اليوم الأربعاء بعدما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول لانتعاش الآمال في تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقدار زيادات أسعار الفائدة، بينما عزز ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 75.84 نقطة، أي 0.68%، إلى 11170.95 نقطة عند الفتح.

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وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.64 نقطة، أي 0.11%، إلى 33948.49 نقطة، وفق رويترز.

بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 11.28 نقطة، أي 0.28% إلى 4002.25 نقطة عند الفتح.