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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت ترتفع بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية

ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت يعزز مكاسب مؤشر ناسداك المجمع

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية "وول ستريت" مرتفعة اليوم الأربعاء بعدما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول لانتعاش الآمال في تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقدار زيادات أسعار الفائدة، بينما عزز ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 75.84 نقطة، أي 0.68%، إلى 11170.95 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.64 نقطة، أي 0.11%، إلى 33948.49 نقطة، وفق رويترز.

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بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 11.28 نقطة، أي 0.28% إلى 4002.25 نقطة عند الفتح.

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