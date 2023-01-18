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صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت
سوق السعودية

"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 1.3% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

بواقع 0.13 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2022/10/01م وحتى 2022/12/31م، بنسبة 1.3%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 8.85 مليون ريال، موزعة على عدد 68.1 مليون سهم، وتبلغ قيمة التوزيع للوحدة 0.13 ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31 م (نهاية تداول يوم الاحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م).

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وأوضحت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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