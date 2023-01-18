"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 1.3% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2022/10/01م وحتى 2022/12/31م، بنسبة 1.3%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 8.85 مليون ريال، موزعة على عدد 68.1 مليون سهم، وتبلغ قيمة التوزيع للوحدة 0.13 ريال.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31 م (نهاية تداول يوم الاحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م).

وأوضحت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.