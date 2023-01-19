أسعار الذهب ترتفع مع تقييم المستثمرين فرص إبطاء رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولار للأونصة، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906 دولارات، وفقا لـ"رويترز".

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وأشار بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، إلى أنهم سيدعمون المضي قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس المجلس في فيلادلفيا، باتريك هاركر، ونظيرته في دالاس، لوري لوجان، إنهما يدعمان وتيرة أبطأ للتشديد النقدي.

ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 31 يناير والأول من فبراير.

وفي العام الماضي، أبطأ البنك المركزي الأميركي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال كبير محللي السوق في "سيتي إندكس"، مات سيمبسون، إن الأسواق لاتزال تتوقع ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر، مشيرا إلى أن الذهب يستمتع بتوقعات تراجع التشديد النقدي.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا، لكن حد من مكاسب الذهب، ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.

وصعود العملة الأميركية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام، مما وضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد بوجه عام على مسار نمو أضعف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 1038.38 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولار.