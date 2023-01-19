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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتجه لإنهاء سلسلة مكاسبها بفعل مخاوف التباطؤ وضعف الأرباح

تصدرت أسهم شركات الطاقة والصناعة الخسائر

دبي - العربية.نت
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تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لوقف سلسلة من المكاسب المتتالية على مدار 6 جلسات، وذلك بعد أن أججت بيانات اقتصادية أميركية باهتة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثرت معنويات المستثمرين أيضا بفعل نتائج أعمال شركات أوروبية غير سلبية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسة السابقة، سجل المؤشر القياسي أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق رويترز.

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وتصدرت أسهم شركات الطاقة وشركات الصناعة الخسائر وسط تراجع على نطاق واسع بالسوق.

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