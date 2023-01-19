الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تتجه لإنهاء سلسلة مكاسبها بفعل مخاوف التباطؤ وضعف الأرباح
تصدرت أسهم شركات الطاقة والصناعة الخسائر
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تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لوقف سلسلة من المكاسب المتتالية على مدار 6 جلسات، وذلك بعد أن أججت بيانات اقتصادية أميركية باهتة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثرت معنويات المستثمرين أيضا بفعل نتائج أعمال شركات أوروبية غير سلبية.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.
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وفي الجلسة السابقة، سجل المؤشر القياسي أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق رويترز.
وتصدرت أسهم شركات الطاقة وشركات الصناعة الخسائر وسط تراجع على نطاق واسع بالسوق.
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