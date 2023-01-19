الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض بعد مخاوف من رفع جديد للفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة يوم الأربعاء، بعدما أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المخاوف من أن يواصل البنك تشديد السياسة النقدية، ربما بالقدر الذي يؤدي لإحداث ركود.

وقبل فتح السوق، أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين بنسبة أكبر من المتوقع في ديسمبر.

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كما هبط إنتاج المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر، وكان إنتاج الشهر السابق أضعف من المعتقد سابقا.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 62.12 نقطة، أي 1.56%، ليغلق عند 3928.85 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 138.17 نقطة، أي 1.25%، مسجلا 10956.95 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 615.67 نقطة تعادل 1.81% ليغلق عند 33296.63 نقطة.