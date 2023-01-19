معظم أسهم الخليج ترتفع رغم بيانات أميركية ضعيفة.. و"تاسي" يصعد 0.2%

عوضت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية الخسائر التي سجلتها في وقت مبكر من التعاملات لتغلق على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، إذ احتفظ المستثمرون في المنطقة بالتفاؤل على الرغم من بيانات المستهلكين الأميركية الضعيفة ومخاوف الركود العالمي.

وجددت أحدث بيانات أميركية للاستهلاك مخاوف الركود العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات صينية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا 2.9% فقط في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أسوأ أداء منذ ما يقرب من نصف قرن.

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كما سجل النفط، الذي يغذي نمو المنطقة، أداء ضعيفا قبل أن يتعافى قليلا لتصل العقود الآجلة لخام برنت إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2% مدعوما بصعود سهم البنك العربي الوطني 2.1%.

وارتفع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.2%.

وصعد مؤشر دبي 0.1% مدعوما بقفزة لأسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بلغت 2% وارتفاع سهم إعمار العقارية 0.7%.

كما قفز المؤشر القطري 2.1% منهيا خسائر على مدى سبع جلسات، مع تحول جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا إلى الارتفاع. وارتفع سهم أكبر بنوك الخليج "بنك قطر الوطني" 3.5% بعد أن سجل خسائر في أغلب جلسات هذا الأسبوع.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.5% مواصلا صعوده منذ أمس الأربعاء.

ومع ذلك، هبط مؤشر أبوظبي 0.5% متأثرا باستمرار تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في البلاد، ليغلق على انخفاض 0.6%.