اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تداول السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم الإثنين من الأسبوع المقبل
تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول": إدراج "صندوق البلاد المتداول للأسهم التقنية الأميركية" الاثنين المقبل

سيتم تداوله برمز تداول 9407

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت "تداول السعودية"، إنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأميركية، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الاثنين 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م.

وأضافت "تداول السعودية" في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم تداوله برمز تداول 9407 وبالرمز الدولي SA15OG54IVK6 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية +/- 10%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة أم تونسية تسلط الضوء على معاناة الآلاف من قضية الهجرة غير الشرعية مأساة أم تونسية تسلط الضوء على معاناة الآلاف من قضية الهجرة غير الشرعية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط