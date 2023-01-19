سوق السعودية
"تداول": إدراج "صندوق البلاد المتداول للأسهم التقنية الأميركية" الاثنين المقبل
سيتم تداوله برمز تداول 9407
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قالت "تداول السعودية"، إنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأميركية، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الاثنين 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م.
وأضافت "تداول السعودية" في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم تداوله برمز تداول 9407 وبالرمز الدولي SA15OG54IVK6 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية +/- 10%.
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