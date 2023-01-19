"تداول": إدراج "صندوق البلاد المتداول للأسهم التقنية الأميركية" الاثنين المقبل

قالت "تداول السعودية"، إنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأميركية، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الاثنين 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م.

وأضافت "تداول السعودية" في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم تداوله برمز تداول 9407 وبالرمز الدولي SA15OG54IVK6 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية +/- 10%.