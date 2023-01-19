سوق السعودية
"صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة" يقر تحويل أسهمه بـ"جاهز" إلى ملاك الوحدات
عدد الأسهم المقرر توزيعها يبلغ 3.28 مليون سهم
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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن تلقيها خطاباً من شركة تأثير المالية وذلك بصفتهم مديراً لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة، يفيد بنية الصندوق توزيع أسهم "جاهز" المملوكة للصندوق.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المقرر توزيعها يبلغ 3.28 مليون سهم ممثلة ما نسبته 31.288% من أسهم شركة جاهز.
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وتابعت: "الأسهم سيتم إيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بملاك وحدات الصندوق وذلك بعد رفع قيد الملكية على كبار مساهمي الشركة، مما يترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة".
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