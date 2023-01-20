اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولار (iStock)
الدولار الأميركي. (iStock)
الدولار

الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر.. والين يتراجع

مؤشر العملة الأميركية انخفض 1.3% منذ بداية 2023

سنغافورة‭ ‬- رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حوّم الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر، اليوم الجمعة، حيث نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098% إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر 1.3% هذا العام بعد تراجعه 7.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض مع مخاوف التشديد النقدي أسواق المال وول ستريت الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض مع مخاوف التشديد النقدي

ونزل الين الياباني 0.64% مقابل الدولار إلى 129.26.

وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14% في الأشهر الثلاثة الماضية.

واستقر اليورو، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14% خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.17% مقابل العملة الأميركية إلى 0.692 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.641 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط