سوقا الإمارات تغلقان على انخفاض وسط قلق المستثمرين من الركود

أغلقت سوقا الإمارات على انخفاض طفيف اليوم الجمعة، إذ صارت المعنويات سلبية بعد أن جددت بيانات الاستهلاك الأميركية المخاوف من ركود عالمي.

ما زاد الإقبال على المخاطرة تثبيطا، إشارة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس إلى الحاجة للإبقاء على رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

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وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.04%، مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، بتأثر من تراجع أسهم قطاعي الصناعة والطاقة.

وانخفض سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة ذات الثقل على المؤشر 0.4%، فيما تراجع سهم مجموعة ملتیبلاي 1.1%.

وارتفع سهم موانئ أبوظبي 1.1%، بعد أن وقعت شركة تشغيل الموانئ اتفاقية إطارية مع منظمات أنجولية لتحسين قنوات الربط البحري على امتداد الساحل الغربي لأفريقيا.

كما أبرمت اتفاقية مبدئية لتأسيس مشروع مشترك مع شركة يونيكارجاس لإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا.

وضغط قطاعا الصناعة والمرافق على المؤشر الرئيسي في دبي، الذي تراجع 0.02% مع هبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 1.2%.

من ناحية أخرى، ارتفع النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 0.69 دولار ما يعادل 0.8% إلى 86.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.