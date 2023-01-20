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الفائدة

مسؤولان في الفيدرالي الأميركي يؤكدان ضرورة إبقاء الفائدة مرتفعة

لمواصلة مكافحة التضخم

دبي - العربية.نت
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أكد اثنان من كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، أن رفع أسعار الفائدة ضروري لمواصلة مكافحة التضخم، الذي يظهر علامات على التباطؤ.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي Lael Brainard، إن معدلات الفائدة بحاجة للبقاء عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت.

وأضافت أن التضخم لايزال عند مستويات مرتفعة حتى مع التباطؤ الأخير.

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بدورها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن Susan Collins، إن البنك سيحتاج على الأرجح لرفع معدلات الفائدة أعلى قليلاً من 5%، ثم تثبيتها لفترة من الوقت.

وكان الفيدرالي الأميركي، رفع معدلات الفائدة العام الماضي إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، مع توقعات بزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأول من فبراير المقبل.

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