الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية وسط ترقب المستثمرين لموسم نتائج الشركات
ستوكس 600 الأوروبي سجل في وقت سابق الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 9 أشهر
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، أمس الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية وسط ترقب المستثمرين لموسم نتائج الشركات والقرارات التي ستتخذها البنوك المركزية في القترة المقبلة، لكن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد فترة من الإغلاق بسبب "كوفيد-19" خففت من حدة الخسائر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% عند الإغلاق مدعوما بارتفاع أسهم قطاع السفر والترفيه وقطاع البيع بالتجزئة.
وقفز سهم شركة سيلنكس الإسبانية 9.8% بعد تقارير إعلامية تفيد بأن شركتي أميركان تاور وبروكفيلد يدرسان التقدم بعرض للاستحواذ على مشغل أبراج الهاتف المحمول، وفق رويترز.
وبالرغم من مكاسبه اليوم، تكبد مؤشر ستوكس 600 خسائر أسبوعية بلغت 0.1% بعد أن سجل في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوى له في 9 أشهر.
وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش وهيرميس إنترناشيونال بنحو 0.8% لكل منهما.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات في فبراير/ شباط.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وقالت الصين إن الأسوأ قد ولي في معركتها ضد "كوفيد-19"، قبل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات الجمعة، فيما عزز المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات.
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