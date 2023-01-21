اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين ترتفع 38% منذ بداية العام عند أعلى مستوى منذ أغسطس

مكاسب بيتكوين سجلت 38 مليار دولار في 24 ساعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وتواصل بيتكوين أداءها الإيجابي في عام 2023، حيث ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 38% تقريباً منذ بداية شهر يناير.

ويوم السبت، ارتفع سعر بيتكوين فوق 23 ألف دولار للمرة الأولى منذ 18 أغسطس 2022.

جاء ذلك قبل أن يتراجع سعر بيتكوين قليلا بتعاملات اليوم، لترتفع بنسبة 9.22% فقط إلى 22906 في الـ24 ساعة الأخيرة المنتهية في 11:45 صباحا بتوقيت غرينتش.

بيتكوين ترتفع 28% منذ بداية 2023.. ثاني أفضل بداية سنوية في تاريخها!  قصص اقتصادية عملات مشفرة بيتكوين ترتفع 28% منذ بداية 2023.. ثاني أفضل بداية سنوية في تاريخها! 

وارتفعت بيتكوين 10.7% إلى على مدار الأسبوع الأخير، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وزاد القيمة السوقية لبيتكوين إلى 441.4 مليار دولار، مقابل 403 مليارات دولار في اليوم السابق، أي بزيادة فاقت 38 مليار دولار.

ويأتي الارتفاع حتى الآن في أعقاب عام 2022 السلبي على الصناعة، والذي شهد حالات إفلاس وفضائح كبيرة في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار FTX، وتراجعا حادا في السوق الأوسع مرتبطاً بإجراءات البنك المركزي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دون مشاركة الأحزاب.. 4 منظمات تونسية تطلق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية دون مشاركة الأحزاب.. 4 منظمات تونسية تطلق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط