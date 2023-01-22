سهم "جهينة" يقفز بعد الإفراج عن مؤسس الشركة صفوان ثابت ونجله

قفز سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرج في البورصة المصرية بنحو 16% في تعاملات اليوم الأحد، في أول رد فعل إيجابي من المستثمرين على الإفراج عن مؤسس الشركة صفوان ثابت ونجله سيف، بعد نحو عامين في الحبس على ذمة تحقيقات.

وبنهاية التعاملات قلص سهم جهينة مكاسبه إلى 6%، ليغلق عند مستوى 9.37 جنيه.

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مصر.. الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف

وبلغت قيمة التداولات 110 ملايين جنيه، بأحجام 11.3 مليون سهم.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أعلنت أسرة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت إطلاق سراحه ونجله بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وقالت مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية في صفحتها على فيسبوك، إنه تم إطلاق سراح والدها وشقيقها.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

وقبل ذلك، في 2015 تم تشكيل لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وجهينة للصناعات الغذائية، هي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وتأسست في 1983، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا.