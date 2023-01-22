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مقر المركزي الأوروبي
مقر المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

مسؤول: المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة 0.5% في فبراير ومارس

كنوت: توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو

دبي - العربية.نت
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قال كلاش كنوت العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إن من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.

وأضاف في مقابلة مع محطة "دبليو.إن.إل" الهولندية: "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5% في فبراير ومارس وتوقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو"، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، أكد كنوت على استمرار "المركزي" الأوروبي بنهج رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الخمس المقبلة حتى يوليو من 2023، عبر زيادات بنصف نقطة مئوية لتبلغ الفائدة أعلى مستوياتها في الصيف المقبل.

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وشدد كنوت على أن أكبر خطر حاليا يكمن في عدم اتخاذ قرارات كافية لتحجيم التضخم.

وأضاف عضو المركزي الأوروبي نوت أن البنك سيقوم بتقييم أداء وتأثير السياسة النقدية التشديدية خلال عام 2023، ومن ثم يحدد موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة، مؤكدا بأنه سيكون وقف رفع الفائدة بمثابة تحدي رئيسي، نظرا لعمق الركود القادم.

كان البنك المركزي الأوروبي قد قام في ديسمبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%، لكبح التضخم المرتفع.

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