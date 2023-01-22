"رعاية" تبرم اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم "جوار الطبية" بـ65 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن إبرام اتفاقية شراء حصص بغرض الاستحواذ على كامل حصص رأس المال في شركة جوار للخدمات الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، بناء على تقييم يبلغ 65 مليون ريال، خاضع لتعديلات متعارف عليها حسب آليات حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم تقييم الشركة المستهدفة باستعمال عدة طرق، منها التدفقات النقدية المخصومة، مكرر الربحية، ومكررات الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA multiples).

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وأوضحت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استلام الموافقات التنظيمية (بما في ذلك من الهيئة العامة للمنافسة).

وأضافت أن أطراف الصفقة تتضمن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (بصفتها المشتري)، وشركة العلاج الذكي للاستثمار (بصفتها البائع).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر رعاية الداخلية وتمويلات مصرفية.

"الشركة المستهدفة هي شركة رعاية صحية لديها مركز طبي بسعة 66 سريرا تقع بالقرب من الحرم المكي الشريف بشكل مباشر أمام الحرم وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة لضيوف المسجد الحرام والمقيمين والعاملين في المنطقة، وتخدم الشركة مرضى التأمين والنقد والمحولين من القطاعات الأخرى".

وتابعت :"تهدف الصفقة إلى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لرعاية من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات الصلة".

تجدر الإشارة الى أن الشركة المستهدفة لم تقم بممارسة أنشطتها بعد، وتشير القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة عن وجود خسائر للأعوام المالية 2020 و2021 بقيمة 5.12 مليون ريال و3.17 مليون ريال على التوالي، وفقاً للشركة.

وقالت إن الأثر المالي للصفقة سينعكس بناء على أداء الشركة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، ويتوقع أن تأتي الصفقة بعوائد مالية لرعاية مع مرور الزمن.