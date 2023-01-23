أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل بالأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، مدعومة بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب 0.1% إلى 1929.04 دولار للأونصة في الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.

مادة اعلانية

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1929 دولارا، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير، في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24 دولارا للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1744.86 دولار.