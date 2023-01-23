اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (فرانس برس)
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات

رغم مؤشرات التشديد النقدي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات، إذ محت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركودا طفيفا إثر تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعدما سجل يوم الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الجاري. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4% مقتفية أثر نظيراتها الأميركية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث نتفليكس، بحسب "رويترز".

كما سجل اليورو قفزة بعد أن قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد، إن المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، وسيواصل رفعها في الأشهر التالية أيضا.

أسعار الذهب تنخفض وتراجع الدولار يحد من الخسائر أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تنخفض وتراجع الدولار يحد من الخسائر

يتطلع المستثمرون للحصول على مزيد من المؤشرات عن خطط المركزي بشأن التشديد النقدي، عندما تتحدث رئيسته كريستين لاغارد في وقت لاحق اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط