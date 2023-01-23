الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات، إذ محت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركودا طفيفا إثر تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعدما سجل يوم الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الجاري. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4% مقتفية أثر نظيراتها الأميركية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث نتفليكس، بحسب "رويترز".

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كما سجل اليورو قفزة بعد أن قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد، إن المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، وسيواصل رفعها في الأشهر التالية أيضا.

يتطلع المستثمرون للحصول على مزيد من المؤشرات عن خطط المركزي بشأن التشديد النقدي، عندما تتحدث رئيسته كريستين لاغارد في وقت لاحق اليوم.