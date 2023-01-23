بورصة الكويت تتجاهل الأزمة بين الحكومة والبرلمان وتغلق على ارتفاع
مؤشر السوق الأول صعد 1.36%
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين، على ارتفاع رغم احتدام الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان ووصولها إلى الذروة في الساعات الماضية.
خلال اليومين الماضيين، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة تصر على سحب استجوابين قدمهما نائبان في البرلمان ضد وزيرين بالحكومة، وكذلك سحب مشاريع قوانين قدمها برلمانيون، تراها الحكومة مكلفة من الناحية المالية، وهو ما رفضه النواب.
أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا بـ 1.36%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.42%، والسوق الرئيسي بـ 0.44%، ومؤشر السوق العام بـ 1.18%.
وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.4%، وبنك الكويت الوطني 0.7%، وبنك الكويت الدولي 3.5%.
كما ارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 3.9%، والمتكاملة القابضة 3.3%، والاستثمارات الوطنية 2.9%.
وبلغ حجم التداولات 279 مليون سهم، فيما بلغت قيمتها 80.4 مليون دينار.
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