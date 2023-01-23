"نيكاي الياباني" يرتفع مقتفياً أثر وول ستريت

قفز المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر زيادة شهدتها وول ستريت، الأسبوع الماضي، بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وأنهى نيكاي التعاملات على ارتفاع 1.33% مسجلا 26906.04 نقطة بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر.

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ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر، ارتفع 182، وتراجع 39، واستقر 4.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96% إلى 1945.38 بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر/كانون الأول عند 1947.88.

وتراجع الين عن أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الذي بلغه الأسبوع الماضي، مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خاصة المصدرين.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52%. كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48% مما جعله الأفضل أداء على نيكي.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73%. وصعد سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66%.

كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32% وسوزوكي 1.76%.