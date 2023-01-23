"إيني" الإيطالية تتلقى طلبات بأكثر من 10 مليارات يورو على سنداتها المرتبطة بالاستدامة

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الاثنين إن إجمالي الطلب على سنداتها المرتبطة بالاستدامة لأجل 5 سنوات تجاوز الـ 10 مليارات يورو (10.91 مليار دولار)، أي أكثر من خمسة أمثال الحد الأقصى الذي طرحته الشركة وهو مليارا يورو.

واستفاد الطرح من الإقبال على السندات المرتبطة بأهداف التحول في قطاع الطاقة، وأظهر اهتماما كبيرا من صغار المستثمرين الإيطاليين، المستهدفين بالطرح.

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وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني في بيان "نجاح هذه المبادرة استثنائي ومثير للدهشة. لقد كان بالنسبة لنا قبل كل شيء رد فعل قوي جدا من حيث ثقة الشعب الإيطالي".

وذكرت إيني اليوم الاثنين أنها تلقت طلبات من أكثر من 300 ألف مستثمر، مما سمح لها بإغلاق الطرح في غضون خمسة أيام فقط.