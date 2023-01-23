"صندوق مشاركة ريت" يوزع 17.6 مليون ريال أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلنت شركة "مشاركة المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، بقيمة 17.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها تبلغ 88 مليون وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 07/02/2023 الموافق 16/07/1444هـ (نهاية يوم التداول بتاريخ 05/02/2023م الموافق 14/07/1444هـ).

وأوضحت أن التوزيع خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بيانتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقه في حساباتهم مباشرة.