أسهم أوروبا ترتفع قبل إعلان بيانات أسعار مستهلكين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسناً طفيفاً في نشاط الشركات بمنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صباحا 0.1% بعد إغلاق قوي لوول ستريت مساء، بدعم من أسهم التكنولوجيا التي تعثرت في العام الماضي في أعقاب رفع أسعار الفائدة.

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ومن المنتظر إعلان القراءة الأولية لستاندرد اند بورز غلوبال في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، ومن المنتظر أن تظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو إلى 49.8 في يناير/كانون الثاني في تحسن طفيف عن 49.3 في ديسمبر/كانون الأول مع تراجع أسعار الطاقة واعتدال معدل التضخم، وفق رويترز.

وارتفع سهم راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية 1.2% بعدما توقع الرئيس التنفيذي للشركة نمو المبيعات إلى 11-12 مليار يورو (12-13 مليار دولار) في 2025 وفقا لما ورد في مجلة شتيرن الألمانية.

وزاد سهم سواتش جروب 0.8% بعد أن عبرت الشركة عن تفاؤلها بشأن التعافي في السوق الصينية وإعلانها تسجيل زيادة بنسبة 2.5% في مبيعات 2022.