أسواق الأسهم الخليجية ترتفع.. ومؤشر "تداول" يصعد 0.3%

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بتوقعات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقال معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة تشديد السياسة النقدية بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه المقبلين ومن المرجح أن يترك أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

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وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي وعادة ما تحذو كل من السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية، وفق رويترز.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين سيؤدي ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المواد الخام والطاقة والقطاع المالي.

وارتفع سهم أرامكو عملاق النفط 0.6% وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.8%.

وصعد المؤشر في أبوظبي 0.6% منهيا خسائره التي استمرت 4 جلسات متتالية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 2.7% وسهم شركة الدار العقارية 1.3%.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.4% مدعوما بالمكاسب التي حققها القطاع المالي وقطاع العقارات.

وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 2.2% وسهم بنك المشرق 3.1% وسهم إعمار العقارية 0.3%.

وارتفع المؤشر القطري 0.7%، مواصلا ارتفاعه منذ يوم الخميس مع صعود أسهم معظم الشركات المدرجة.

وواصل مصرف قطر الإسلامي مكاسبه مرتفعا 2.3% وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6% مواصلا صعوده منذ يوم الأربعاء.