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اليورو والدولار
اليورو والدولار
الدولار

اليورو يقترب من أعلى مستوى في 9 أشهر مع تراجع الدولار

السوق تقيم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة

طوكيو - رويترز
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حام الدولار اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو، كما تخلى عن المكاسب التي سجلها مؤخرا مقابل الين، في وقت يعكف التجار على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلا عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى من بينها اليورو والين، 0.12% إلى 101.89، ويتجه للعودة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزاد اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار، ليقترب من ذروة أمس الاثنين عند 1.0927 دولار، التي كانت الأعلى منذ أبريل.

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تتلقى العملة الأوروبية الموحدة دعما من التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى المزيد من التشديد القوي في السياسة النقدية في الفترة القادمة.

كان آخر هذه التصريحات ما صدر أمس الاثنين عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي أكدت من جديد أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لكبح التضخم، الذي لا يزال مرتفعا للغاية.

وهبط الدولار 0.41% مقابل الين إلى 130.11 ين، بعد جلستين من المكاسب القوية. وزاد الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2391 دولار.

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