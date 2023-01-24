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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت تهبط مع توالي نتائج الشركات وتراجع أسهم صناعة الرقائق

مؤشر داو جونز الصناعي يخسر 184.84 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة اليوم الثلاثاء، مع توالي إعلانات نتائج الشركات، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد ارتفاعها الجلسة الماضية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 184.84 نقطة بما يعادل 0.55% إلى 33444.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 18.07 نقطة أو 0.45% إلى 4001.74 نقطة، وفق رويترز.

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وخسر المؤشر ناسداك المجمع 61.48 نقطة أو 0.54% ليبلغ 11302.93 نقطة عند الفتح.

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