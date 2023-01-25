عطل فني في وول ستريت يربك التداولات.. و"البورصات الأميركية" تفتح تحقيقاً
"ستاندرد آند بورز 500" يغلق منخفضا بعد نتائج متباينة للشركات
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة شهدت إعلان نتائج متباينة لأعمال الشركات وعطلا فنيا في بداية التداول.
وتم تعليق تداول مجموعة من الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك بداية الجلسة، نتيجة لعطل فني أدى لارتباك بشأن سعر الفتح للأسهم ودفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لفتح تحقيق.
وأثر العطل على أكثر من 80 سهما، وتسبب في تأرجح كبير لأسعار فتح عشرات الأسهم من بينها أسهم وول مارت ونايكي.
ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.94 نقطة أو 0.07% ليغلق عند 4016.87 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 29.95 نقطة أو 0.26% إلى 11334.47 نقطة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 102.53 نقطة أو 0.3% إلى 33732.09 نقطة.
وتراجعت أسهم شركة ألفابت بعدما رفعت وزارة العدل دعوى على "غوغل" لإساءة استغلال هيمنتها على مجال الإعلان الرقمي.
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