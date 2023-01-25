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بورصة Euronext للأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

قطاع التكنولوجيا يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع وسط ضعف الأرباح

مؤشرات على تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو غذت المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة على قطاع التكنولوجيا الأوسع، في حين نجحت مؤشرات على تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مسجلا تراجعا لليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطا، بحسب "رويترز".

نزل سهم مايكروسوفت 1.6% في تعاملات ما قبل فتح وول ستريت، بعد أن حذرت الشركة من أنها قد لا تحقق توقعات أرباح الخدمات السحابية في الربع الحالي.

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ولم يعد الاقتصاديون في دويتشه بنك يتوقعون حدوث ركود في منطقة اليورو في عام 2023، وخفضوا أيضا توقعات التضخم.

وارتفع سهم راينميتال الألمانية صانعة دبابات ليوبارد 1.9%، ليسجل مستوى قياسيا بعد التقارير الإعلامية التي أفادت باستعداد برلين لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وحظيت الأسهم البريطانية بدعم من قفزة لسهم شركة إيزي جت 10.6%، وسط تقديرات بتجاوزها توقعات السوق الحالية لعام 2023 وتحقيق أرباح للعام بأكمله.

وهوت أسهم بي.إن.بي باريبا 1.4%، بعد أن فتشت السلطات الألمانية مكاتب البنك الفرنسي في فرانكفورت في إطار تحقيقات متعلقة بخطة احتيال ضريبي بالمليارات، بحسب ما ذكرته صحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية.

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