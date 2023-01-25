أدنوك
مصادر: بدء طرح "أدنوك للغاز" في أبوظبي فبراير المقبل
و HSBC وأبوظبي الأول يقودان الاكتتاب
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاكتتاب العام المرتقب في أسهم شركة أدنوك للغاز قد يبدأ فبراير المقبل، وسط تسارع خطوات الشركة الأم "بترول أبوظبي الوطنية"، نحو الطرح الأولي.
ونقلت "بلومبرغ"، عن مصادر لها، أن "أدنوك" تعمل مع بنكي "HSBC" و"أبوظبي الأول" اللذين سيقودان الاكتتاب، فيما سيعمل بنك أبوظبي التجاري و"هيرميس" و"أرقام كابيتال" و"الدولية للأوراق المالية" كمديرين مشتركين في الاكتتاب، الذي قد يكون واحداً من أكبر الإدراجات في أسواق الإمارات.
مادة اعلانية
وتم مؤخرا دمج عمليات "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" في شركة أدنوك للغاز حيث أصبحت واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً.
اقرأ أيضاً
-
بنك دبي الإسلامي يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه خلال 2022مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بواقع 30 فلسا للسهم عن 2022 شركات
-
أسهم اليابان تغلق على ارتفاع في رابع جلسة من المكاسبارتفع مؤشر نيكاي 2.8% خلال الجلستين السابقتين، متجاوزا مستوى 27000 نقطة أسواق المال
-
السعودية تقفل طرح يناير من الصكوك بـ 3.47 مليار ريالحجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 8.835 مليار ريال اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية