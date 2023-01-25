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أدنوك

مصادر: بدء طرح "أدنوك للغاز" في أبوظبي فبراير المقبل

و HSBC وأبوظبي الأول يقودان الاكتتاب

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاكتتاب العام المرتقب في أسهم شركة أدنوك للغاز قد يبدأ فبراير المقبل، وسط تسارع خطوات الشركة الأم "بترول أبوظبي الوطنية"، نحو الطرح الأولي.

ونقلت "بلومبرغ"، عن مصادر لها، أن "أدنوك" تعمل مع بنكي "HSBC" و"أبوظبي الأول" اللذين سيقودان الاكتتاب، فيما سيعمل بنك أبوظبي التجاري و"هيرميس" و"أرقام كابيتال" و"الدولية للأوراق المالية" كمديرين مشتركين في الاكتتاب، الذي قد يكون واحداً من أكبر الإدراجات في أسواق الإمارات.

وتم مؤخرا دمج عمليات "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" في شركة أدنوك للغاز حيث أصبحت واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً.

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