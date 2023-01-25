وول ستريت
وول ستريت تهبط وسط تراجع المعنويات بفعل نتائج أعمال ضعيفة
أسهم شركات التكنولوجيا تقود الخسائر
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف من الركود بفعل نتائج أعمال فصلية ضعيفة من مايكروسوفت وبوينغ، فيما قادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 187.74 نقطة يما يعادل 1.66% إلى 11146.53 نقطة.
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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 195.60 نقطة أو 0.58% إلى 33538.36 نقطة، وفق رويترز.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 34.24 نقطة أو 0.85% إلى 3982.71 نقطة.
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