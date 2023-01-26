بورصة أبوظبي تقود أسواق الخليج هبوطاً.. و"تاسي" يرتفع للجلسة السادسة
مؤشر سوق أبوظبي يسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر متأثراً بهبوط نسبته 8% في سهم بنك أبوظبي الأول
تراجعت سوق الأسهم في أبوظبي، اليوم الخميس، متأثرة بضعف أرباح شركات ذات ثقل، بينما أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع مع صعود أسعار النفط.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.7% ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر/أيلول، متأثرا بهبوط نسبته 8% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي سجل أدنى سعر إغلاق له في أكثر من 8 أشهر.
وأعلن البنك انخفاضا نسبته 26% في صافي أرباح الربع الأخير من 2022، مخالفا توقعات المحللين، رغم زيادة صافي أرباحه للعام بأكمله بنسبة 7%، وفق رويترز.
وخفض البنك أيضا توزيعات الأرباح النقدية السنوية 26% مقارنة بعام 2021 إلى 52 فلسا للسهم.
وهبط سهم شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية 1.1% بعدما أعلنت تراجع أرباحها السنوية الصافية إلى 1.01 مليار درهم انخفاضا من 2.52 مليار درهم في العام السابق.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1%، للجلسة السادسة على التوالي، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام، إذ ارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2%، وسهم شركة التعدين العربية السعودية 1.4%.
كما صعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.4% ليواصل مكاسبه منذ الخميس الماضي.
وسجل المؤشر الرئيسي في دبي ارتفاعا طفيفا.
وتراجعت معظم الأسهم العقارية المدرجة على المؤشر في دبي، إذ هبط سهم إعمار العقارية ذو الثقل 1%. بينما ارتفعت أسهم قطاعي المرافق والتمويل، مع ارتفاع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 0.7% وبنك الإمارات دبي الوطني 0.4%.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، عن قفزة بلغت 40% في صافي أرباح 2022 إلى 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة وحجم المعاملات الذي عزز الدخل الإجمالي.
وهبط المؤشر القطري 0.5% منهيا سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، مع تراجع معظم شركات المؤشر.
وتراجعت أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 3.5 و0.8% على الترتيب.