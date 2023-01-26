رويترز: جهاز أبوظبي للاستثمار يستحوذ على حصة في "أداني إنتربرايزس"

تتجه مجموعة "أداني" الهندية لمقاضاة Hindenburg Research إثر إصدار الأخيرة تقريرا يستهدف الشركات التي يسيطر عليها رجل الأعمال الملياردير غوتام أداني، بعد أن اتخذت Hindenburg مراكز بيع على المكشوف على أسهم هذه الشركات.

حيث أشار تقرير Hindenburg إلى أن الشركات المرتبطة بمجموعة "أداني" الهندية مقيّمة بأعلى من قيمتها الحقيقة بنحو 85% وهو ما اعتبرته المجموعة لا أساس له من الصحة ويفتقر للمصداقية.

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وتزامن هذا التقرير، مع فتح باب الاكتتاب في أسهم "أداني إنتربرايزس" Adani Enterprises والتي تشير مصادر إلى حصول جهاز أبوظبي للاستثمار على حصة 2.56% من أصل الـ 18 مليون سهم المخصصة لشريحة المؤسسات، بحسب رويترز.

علما أن سعر الطرح حدد عند الحد الأقصى للنطاق السعري أي عند 3276 روبية للسهم أي نحو 40 دولارا للسهم.