نيكاي الياباني يقطع سلسلة مكاسب قبل بيانات الناتج المحلي الأميركي

قطع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، وقادت شركات الشحن التراجع، بينما ينتظر المستثمرون على مستوى العالم بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.12% عند 27362.75 بعد ارتفاعه 0.4% في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% إلى 1978.40.

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وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام في أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في (إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز) "لم تعلن أي شركة كبرى عن توقعاتها في الجلسة السابقة، لذا لم ير المستثمرون سوى القليل من القرائن اليوم. لا يمكن للمستثمرين في العالم اتخاذ أي خطوة قبل المؤشرات الاقتصادية الأميركية الرئيسية".

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال الشركات أذكت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للتشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، والتي قد تحدد اتجاه اجتماع السياسات المرتقب لمجلس الاحتياطي.

وفي اليابان، هبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست لتصنيع الرقائق 1.81% و2.24% على الترتيب.

كما تراجع سهم دايكن إنداستريز لصناعة أجهزة التكييف 1.83% وهبط سهم مجموعة سوني لصناعة المعدات الصوتية 1.29%.

فيما صعد قطاع العقارات 1.11% ليسجل أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو. لكن شركات الشحن تراجعت 2.82% لتسجل أسوأ أداء.