وول ستريت
وول ستريت ترتفع بعد بيانات أميركية قوية
مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات متانة سوق العمل ونموا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد، بينما عززت توقعات متفائلة من شركة تسلا المعنويات.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 27.82 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 33771.66 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 19.86 نقطة أو 0.49% إلى 4036.08 نقطة، وفق رويترز.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.05 نقطة أو 1.28% مسجلا 11458.41 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
بورصة أبوظبي تقود أسواق الخليج هبوطاً.. و"تاسي" يرتفع للجلسة السادسةمؤشر سوق أبوظبي يسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر متأثراً بهبوط نسبته 8% في سهم بنك أبوظبي الأول أسواق المال
-
قطر للطاقة ستنضم لكونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنانيضم توتال إنرجيز وإيني طاقة
-
مصرف لبنان يجمد حسابات شركة "ستيكس" للصرافة لتمويلها "حزب الله"بعد عقوبات أميركية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية