اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤشرات وول ستريت
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بعد بيانات أميركية قوية

مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات متانة سوق العمل ونموا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود حاد، بينما عززت توقعات متفائلة من شركة تسلا المعنويات.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 27.82 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 33771.66 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 19.86 نقطة أو 0.49% إلى 4036.08 نقطة، وفق رويترز.

نمو يفوق التوقعات للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2022 اقتصاد اقتصاد أميركا نمو يفوق التوقعات للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2022

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.05 نقطة أو 1.28% مسجلا 11458.41 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبة جامعية أفغانية تلجأ لخياطة الملابس بعد حرمانها من التعليم طالبة جامعية أفغانية تلجأ لخياطة الملابس بعد حرمانها من التعليم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط