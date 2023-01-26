"الأعمال التطويرية الغذائية" تحدد موعد بدء طرح صكوك المرابحة المقوّمة بالريال السعودي

أعلنت شركة "الأعمال التطويرية الغذائية" عن تحديد موعد بدء طرح صكوك المرابحة المقومة بالريال السعودي وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 18 فبراير 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تحديد قيمة إجمالي الطرح للمجموعة الأولى من الإصدارات بـ 5 ملايين ريال، علمًا بأنه سيتم تحديد القيمة بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح وبناء على ظروف السوق في ذلك الحين.

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وأضافت أن الصكوك ستطرح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك داخل السعودية.

وعينت شركة الأعمال التطويرية الغذائية شركة دينار للاستثمار كمدير الترتيب الوحيد.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب صك واحد، بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال.

وأشارت إلى أن مدة استحقاق (الصك/ السند) تختلف باختلاف فترات الإصدارات تبدأ من ثلاثة أشهر وحتى سنة ميلادية واحدة.