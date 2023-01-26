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وول ستريت تغلق على انخفاض
وول ستريت.
وول ستريت

"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على انخفاض وسط مخاوف من الركود

"ناسداك" يتراجع 0.2% و"داو جونز" يصعد 0.03%

نيويورك - رويترز
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا يوم الأربعاء، بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال الشركات أحيت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للسياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقلصت مؤشرات الأسهم الأميركية جميعها خسائرها خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لتغلق مبتعدة عن أدنى مستوياتها للجلسة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.73 نقطة، أو 0.02%، ليغلق عند 4016.22 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 20.92 نقطة، أو 0.2%، ليغلق عند 11313.35 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز المجمع 5.67 نقطة، أي 0.03%، ليغلق عند 33742.72 نقطة.

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